大陸官方3月31日本土確診7229宗，其中近來疫情嚴峻的上海佔逾6成，浦西也從1日起開始進行封控。（shutterstock）

大陸國家衛健委通報，3月31日全大陸新增7229宗本土感染，包括1787宗確診個案與5442宗無症狀感染者，其中重災區上海新增染疫人數佔逾6成，達到4502宗新冠肺炎本土個案，包括358宗本土確診病例和4144宗無症狀感染，人數較前一日回落。而上海浦西也從1日凌晨3點起實施封控，展開核酸篩查，直到下周5日3點解封。

針對浦東、浦南及毗鄰區域後續分區防控有關事項也發出通告，從1日5點起對浦東、浦南及毗鄰區域，實行分區分類、網格化管理，分為三階段的封控區、管控區與防範區。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷1日在防控記者會上表示，通過科學劃定防控區域，更加精準實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散蔓延，努力用最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

具體來說，封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施（從3月28日封閉時起計），封控區內其他區域實施「7天封閉管理＋7天社區健康管理」措施（從3月28日封閉時起計），開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

而管控區實行「人不出社區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理（從3月28日封閉時起計），進行相應頻次檢測，原則上居家，每戶每天可安排1人分時有序至社區指定區域無接觸式取用配送物資。單位執勤人員「人不出單位，嚴禁聚集」，分時有序至單位入口處無接觸式取用配送物資。

針對防範區則實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理和相對應頻率檢測。