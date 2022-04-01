環境汙染對心血管健康影響甚大，台大醫院團隊最新研究發現，即便是健康的青少年或年輕人，暴露在都會區的空氣汙染之下，都會造成頸動脈厚度增加，恐影響心血管健康，導致心肌梗塞、腦中風風險上升。醫師也向政府喊話，希望透過嚴格要求全國工廠排放及汽機車排放污染管制，讓下一代能夠呼吸新鮮的空氣，促進民眾心血管健康。

台大醫院團隊自2008年起加入歐盟跨國空氣汙染研究計畫，針對國內12到30歲年輕族群進行研究，建立台灣本土首個可估計大台北都會區居民長期空氣汙染暴露的「土地利用迴歸模式」，近年更發現都會區的空氣汙染明顯增加頸動脈內皮層厚度，對於心血管有不良效應。

該團隊於2020年發表研究指出，交通汙染中的揮發性有機汙染物13-丁二烯，測量853位年輕人尿液中的代謝物作為暴露指標，包括低密度膽固醇上升、氧化壓力增加、內皮細胞功能失常，以及頸動脈中內皮層厚度增加等，各方面都對心血管造成負面影響。

台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成指出，13-丁二烯是一種石油加工過程的產物，廣泛使用於製造汽機車輪胎，也被用來製造塑膠和壓克力，當輪胎在行駛中磨損，或是汽機車廢氣、工業廢氣都會讓人暴露在汙染中。

針對同一群年輕族群，該團隊今年再發表2篇研究指出，台北都會區長期空氣汙染暴露於PM2.5之中，會增加頸動脈中內皮層厚度，其中以錳、鐵、銅、鋅、硫元素影響較明顯，進一步分析得知台北都會區的空汙主要來自交通廢氣，其次為工業廢氣；另一篇研究則發現，台北都會區長期空氣污染的PM2.5以及氮氧化物，也會增加頸動脈中內皮層的厚度。

蘇大成說明，頸動脈厚度是早期動脈硬化的指標，長期會增加心肌梗塞、腦中風風險；一般來說頸動脈厚度會因為高血壓、年紀變大而增加，但透過3篇研究發現，即便是健康的年輕族群，都會區的空氣汙染仍會對心血管帶來不良效應。

團隊成員之一、義大醫院職業醫學科醫師陳思穎指出，這是國際上少數針對年輕族群做的空汙研究，這麼年輕又健康的族群，就會帶來心血管健康的不良影響，更何況對於中老年人、慢性病族群，更加需要提高警覺；未來政府制定交通、能源、產業策略時，這些研究結果可作為很好的參考。

蘇大成也向政府喊話，希望透過嚴格要求全國工廠排放污染，以及汽機車排放污染管制，讓年輕人能夠呼吸新鮮的空氣，以促進全國人民的心臟血管健康。