台南刑務所仍保有「浴場」，未來修復後將重現。(曹婷婷攝)

原台南刑務所木造建築群將斥資1.3億元修復，台南市長黃偉哲(右)說，再不搶救就來不及。(曹婷婷攝)

原台南刑務所木造建築群將斥資1.3億元修復，台南市長黃偉哲(左)說，再不搶救就來不及。(曹婷婷攝)

位於台南市中西區的「原台南刑務所木造建築群」，經台南市政府向台南監獄締約取得代管權，歷經4年爭取，終獲文化部挹注過半修復經費，將斥資1.3億元投入修復，預計2025年4月竣工。台南市長黃偉哲表示，這個地方是「蛋黃區中的蛋黃」，修復後，希望讓後代子孫看到這個建築群在過去歷史扮演的角色。

鄰近多家飯店與百貨，鄰近司法博物館、台南市美術館、藍晒圖文創園區的「原台南刑務所木造建築群」共計5棟，包含典獄長宿舍的「所長宿舍」、獨棟雙併型制完整的「刑務所官舍」、武道練習場地「刑務所要道館」、公共澡堂的「浴場」以及為單身職員所配置四合院型態的「刑務所合宿」等，反映昔日司法與獄政分權發展的歷史見證。

黃偉哲今天主持修復動土典禮時說，不管是所長宿舍或浴場、合宿等，都是非常具有歷史價值的建物，但這處木造建築群已相當破落，如果再不搶救，再過2年搞不好就崩塌，到時只會更難搶救，而且愈晚動工，原物料經費、工錢只會愈漲，建築物卻破敗得愈厲害，就會形成「死亡交叉」，所以要趕快做。

文化局長葉澤山指出，原台南刑務所木造建築群因過度增建裝修，損壞劣化嚴重，當地因飯店林立，觀光客非常多，常有觀光客好奇用圍籬圍起來的古蹟長什麼樣子？也因它位處「蛋黃中的蛋黃區」，周邊五星級飯店有1000間客房，因此，未來修復再利用，朝向讓外地觀光客於此感受台南人生活內涵，包括引入台南茶文化、布袋戲、歌仔戲、南北管等傳統元素演出，讓這裡成為體驗台南人生活的場域。