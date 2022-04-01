俄羅斯總統普丁3月31日宣佈，4月1日起，非友好國家公司要用盧布購買俄國的天然氣，台灣稍早已被俄方列為42個不友好國家之一，加上近一成的天然氣來自俄國。俄方的反制裁措施恐加深台灣的石油（氣）危機，連帶加劇通膨。

台灣因為制裁俄國而被列為不友好國家，蔡政府先是嘲笑，後是誣指。3月7日台灣被俄國列為不友好「國家」後，行政院長蘇貞昌回應媒體提問時表示，「台灣是個國家其實全世界都知道。」緊接著，3月30日，外交部又發新聞稿指稱：「有心人士在網路散播俄羅斯反制裁台灣的假訊息。」

但4月1日俄方針對不友好國家實施「盧布購買俄國天然氣」的新措施，對於近一成天然氣來俄國的台灣來說，形成油（氣）價，乃至物價的沉重壓力。

果然，中油第一時間(3月31日)出面保證不會調漲天然氣價格。中油的新聞稿透露，依據政府核定之天然氣價格公式計算，4月份國內天然氣價格因國際局勢變動，本來應該調漲，但為「配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整」。

但羊毛出在羊身上，中油凍漲天然氣的經費還是來自人民的納稅錢，根據中油公佈的統計，2月2日至3月2日，液化石油氣每公噸成本已經由775美元漲至907.5美元，一個月漲17%；而中油每公斤補貼成本也在一個月內增加4.3元台幣。

雖然經濟部一直以政策補貼抑制油氣價格上漲，但國際石油危機對國內物價、經濟的威脅已然形成。

3月29日，經濟部召開今年第一次電價費率審議會議，與會者的共識是，近期因俄烏戰爭使國際燃料價格大漲大跌，加劇市場價格的不確定性，但此時若以俄烏戰爭下之短期燃料價格為依據而調漲電價，可能對國內蠢蠢欲動的物價造成影響。

經濟部代表在會中也表示，去年12月美國能源資訊署(EIA)發布之111年油價預測從年初的73美元/桶到年底的66美元/桶，俄烏戰爭後，3月8日發布油價預測明顯上調，從3月的117美元/桶到年底的94美元/桶，較戰爭前上調一大段。

經濟部代表指出，因各國對俄羅斯的經濟及能源制裁力道加劇，產油國擴大增產態度分歧，以及美伊核協議與沙烏地儲油設施受襲擊造成的中東局勢緊張，致使燃料價格劇烈波動，3月8日油價漲到133.18美元/桶，創下14年來新高價，3月11日俄烏談判露曙光，油價馬上跌至118.11美元/桶，短短3日油價即下跌15美元/桶(跌幅11.3%)。因此，無論是預測或實績值均為劇烈變化，而油價波動亦使煤價及氣價受到波及。

經濟部在會後對外說明，電價審議會中委員針對俄烏情勢熱烈討論，並表示俄烏戰爭屬特殊重大事件須密切觀察，並考量今年2月消費者物價指數較去年同期上漲2.36%，因此本次電價調整暫不決定，後續待情勢較為明朗後擇期再召開臨時會議討論。

另外，審議會核定台電110年盈餘超過合理利潤數155億元，納入電價穩定準備，電價穩定準備餘額增加為403億元，以應付後續的補貼。

根據普丁簽署的與不友好國家進行天然氣交易的規則，這些國家要購買俄國天然氣，要先在俄羅斯的銀行開設盧布帳戶，自4月1日起以盧布支付天然氣，若是這些國家拒絕，將被視為未遵守天然氣合約規定義務，合約效力將被中止。