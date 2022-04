奧斯卡影帝威爾史密斯(Will Smith)因不堪太太潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)在典禮上受辱,當著全球轉播鏡頭的面賞了主持人克里斯洛克(Chris Rock)一巴掌,風波過去數天仍未平。今(1日)外媒報導當下側拍影片曝光,潔達蘋姬看到老公打人,第一反應竟是大笑,影藝學院後來發聲明稱第一時間有要求威爾離場,卻被知情人士表示根本沒人請威爾離席,影藝學院的聲明疑似說謊。

針對威爾史密斯在典禮上打人事件,影藝學院隨後發聲明譴責暴力行為,暗示威爾史密斯恐將付出代價,聲明中稱當下他們便介入制止,要求威爾離場中止參與典禮,但據《TMZ》報導,當下在場的製作人威爾帕克(Will Packer)和另一名官員其實是挽留威爾,甚至有人還對威爾說:「我們不想讓你離開」。

奧斯卡頒獎典禮製作人威爾帕克強調當時並未決定讓威爾史密斯繼續留在場內。(圖/達志影像)

而威爾史密斯的太太潔達蘋姬事發後發正能量文呼籲眾人和解,寫下:「This is a season for healing and I'm here for it.(這是個用來治癒的季節,而我準備好了)」,疑似暗示不再計較典禮上的是非,但有網友曬出典禮轉播當下的側拍照,潔達蘋姬當時看到老公打人似乎並不意外,還露出幸災樂禍的笑容,引發非議。

另一方面,製作人威爾帕克稍早接受《早安美國》時還原來龍去脈,稱自己絕沒有出手讓威爾留在場內,傳決定「不想讓威爾離開」的人也不是他,他表示當時洛杉磯警方已經出現,要用「攻擊罪名」將威爾帶走,但克里斯不斷強調不想提告,甚至多次重複說:「不,我沒事,不用!」才讓威爾得以留在場內,最後上台領獎,事發到此多方的說法完全不同,也讓外界霧裡看花。