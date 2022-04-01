奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）因不堪太太潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）在典禮上受辱，當著全球轉播鏡頭的面賞了主持人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，風波過去數天仍未平。今(1日)外媒報導當下側拍影片曝光，潔達蘋姬看到老公打人，第一反應竟是大笑，影藝學院後來發聲明稱第一時間有要求威爾離場，卻被知情人士表示根本沒人請威爾離席，影藝學院的聲明疑似說謊。
針對威爾史密斯在典禮上打人事件，影藝學院隨後發聲明譴責暴力行為，暗示威爾史密斯恐將付出代價，聲明中稱當下他們便介入制止，要求威爾離場中止參與典禮，但據《TMZ》報導，當下在場的製作人威爾帕克（Will Packer）和另一名官員其實是挽留威爾，甚至有人還對威爾說：「我們不想讓你離開」。
而威爾史密斯的太太潔達蘋姬事發後發正能量文呼籲眾人和解，寫下：「This is a season for healing and I'm here for it.（這是個用來治癒的季節，而我準備好了）」，疑似暗示不再計較典禮上的是非，但有網友曬出典禮轉播當下的側拍照，潔達蘋姬當時看到老公打人似乎並不意外，還露出幸災樂禍的笑容，引發非議。
另一方面，製作人威爾帕克稍早接受《早安美國》時還原來龍去脈，稱自己絕沒有出手讓威爾留在場內，傳決定「不想讓威爾離開」的人也不是他，他表示當時洛杉磯警方已經出現，要用「攻擊罪名」將威爾帶走，但克里斯不斷強調不想提告，甚至多次重複說：「不，我沒事，不用！」才讓威爾得以留在場內，最後上台領獎，事發到此多方的說法完全不同，也讓外界霧裡看花。
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