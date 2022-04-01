本土疫情升溫，多所大專校院傳出確診情況，教育部公布最新統計，全國已有27所學校宣布停課，並改採線上教學。

教育部今(1)日表示，根據校安通報系統統計，至3月31日下午3時止，當日有桃園市、台北市、新北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台東縣計9縣市、27所園校停課。

教育部指出，在27所停課的學校當中，包含幼兒園1所、國小13校、國中3校、高級中等學校5校、大專校院5校，採全校或部分班級停課，或採取線上教學。