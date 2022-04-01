本土疫情升溫 全國27校宣布停課改採線上教學 13:262022/04/01 中時 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土疫情升溫，多所大專校院傳出確診情況，教育部公布最新統計，全國已有27所學校宣布停課，並改採線上教學。（李侑珊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，多所大專校院傳出確診情況，教育部公布最新統計，全國已有27所學校宣布停課，並改採線上教學。 教育部今(1)日表示，根據校安通報系統統計，至3月31日下午3時止，當日有桃園市、台北市、新北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台東縣計9縣市、27所園校停課。 教育部指出，在27所停課的學校當中，包含幼兒園1所、國小13校、國中3校、高級中等學校5校、大專校院5校，採全校或部分班級停課，或採取線上教學。 疫情擴散燒進校園 9縣市17校停課 本土疫情到處竄 亂多散！全台18校停課 #27 #停課 #教育部 #疫情升溫 #全國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 左營小吃部員工及卡拉OK店家未做好防疫措施遭舉發 09:482022/04/01 社會 舞蹈老師傳播鏈擴散！桃園高中1生染疫 今全校停課 10:392022/03/31 生活 舞蹈老師染疫傳播鏈擴大 宜蘭縣已累計3校停課 16:002022/03/31 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 超前部署孩子的健康生活 台北晶華推出「寶貝基因探索之旅」 09:342022/04/01 生活 校園疫情爆炸！桃園4校再增確診 中原大學全校停課10天 18:262022/03/31 生活 疫情升溫＋通膨 四大房仲保守看Q2 04:102022/04/01 財經要聞 新北三峽某國小老師確診 11班共200多名學生今停課 10:572022/04/01 生活 基隆又一所大學淪陷 崇右影藝科大3學生確診 09:512022/04/01 生活 板橋海山國小學生確診 該班停課10天 中和也爆一家3口染疫 11:262022/03/31 生活 疫情升溫又遇職棒開幕 洲際棒球場落實清消 14:112022/03/31 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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