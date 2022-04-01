清明連假防疫措施要緊縮？ 蘇貞昌曝方向：打好疫苗危險性很低

行政院長蘇貞昌今天拋出「防疫經濟併行」的新台灣模式，並解釋說，確診數一定會增加，但是只要打好疫苗，危險性很低。國民黨立委李貴敏在院會質詢時，進一步詢問疫情升溫會否封城？蘇貞昌說目前沒有這樣的規劃。

李貴敏質詢關切解封或封城由行政院長還是指揮中心決定？蘇貞昌表示，指揮官帶領指揮中心都有相關專業小組；不過，相關專業小組還需要相關部會支持，由他主持擴大會議。

對於「新台灣模式」，蘇貞昌解釋說，經過兩年多的經驗與信心，台灣要逐步解封，漸漸放緩，但不會像有些國家突然大家都把口罩拿下，什麼都不管，結果突然確診大增。

蘇貞昌強調，台灣的疫苗現在夠了、疫苗覆蓋率蠻高的，醫療資源也相當充足。為了要盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。

蘇貞昌表示，目前沒有封城的規劃，現在沒有到這樣的程度；相關單位分分秒秒隨時掌握，除非疫情突然之間爆發，不然都是一步一步進行。