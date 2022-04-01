大陸中央紀委國家監委官網3月31日發布消息，前大陸司法部部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法被「雙開」（開除黨籍、公職）。而大陸官方通報中也披露多項細節引起外界關注。除用詞極其嚴厲外，更指出傅政華參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私。這也是大陸官方首次明確指出傅政華是孫力軍政治團夥一員。

據香港01引述通報中的用詞極其嚴厲，直指傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨漲，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段。

從「完全背棄」、「從未」、「徹底喪失」、「極度膨漲」、「極為卑劣」可見嚴厲程度。而「從未」這樣的字眼也出現在前江蘇省委常委、政法委原書記王立科；前公安部黨委委員、副部長孫力軍等人通報中。

該通報也指出，傅政華妄議中共中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響。這也是大陸官方首次揭露傅政華結交「政治騙子」。內容還顯示傅政華還曾在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害「黨的集中統一」，這樣的措詞也是首次出現在大陸官方「打老虎」的通報中。