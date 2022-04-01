俄羅斯一個獨立機構今天公布民調顯示，俄羅斯總統蒲亭支持度創下多年未見新高，原因在於俄國民眾在面對日益強大的國際壓力下更加團結。

「紐約時報」報導，根據莫斯科獨立社會研究與民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）一份民調結果，83%俄羅斯民眾支持蒲亭出兵，高於1月的69%。民調也顯示，政府機構與執政黨支持度也有所提升。

這份民調涵蓋俄羅斯全國各地1600多人，誤差不超過3.4個百分點。俄國當局視列瓦達中心為「外國代理人」。

紐時認為，在俄羅斯的民調無法確實反映公眾輿論，許多人會給出他們認為社會可以接受的答案，但民調仍是衡量民眾情緒動態的有用工具。

列瓦達中心主任伏科夫（Denis Volkov）表示，俄軍2月24日入侵烏克蘭，許多俄國人一開始感到「震驚和困惑」，如今則被俄羅斯遭各國圍剿、人民必須團結在領導人周圍的信念所取代。

一些受訪者表示，雖然他們一般多不支持蒲亭，但如今是展現團結的時候。

伏科夫說按這個脈絡，俄國民眾認為「舉世都在反俄，是蒲亭在捍衛我們，不然我們會被生吞活剝」與西方的對峙反讓俄國人更團結。

另一方面，俄國侵烏讓歐洲人感受戰爭發生在自家門口的衝擊，許多教師表示，他們正面對孩子們在課堂上提出有關衝突的難解問題。

歐洲各國政府承認烏克蘭戰爭為教師帶來挑戰，已為教師起草指導方針。

英國教育部表示，這種情況「引發一些學校和教師可能從未遇到過的問題」，建議教師「確立事實」、促進討論，並提供資源來打擊假消息。

法國當局則表示，教師應解釋俄羅斯和烏克蘭的共同歷史，但必須闡明「烏克蘭作為一個主權國家有獨立選擇的權利」如學生不願意，教師則不能強加討論戰爭。

挪威首都奧斯陸（Oslo）一所小學的教師阿梅德（Thor Alexander Almelid）說：「這是一場公然的帝國主義戰爭，這純粹是對與錯的問題。」

但義大利西西里島（Sicily）的小學老師利希亞迪（Jessica Scambiato Licciardi）在她班上說：「蒲亭這有點像是和鄰居打架，你的父母不會和鄰居槓上嗎？」

義大利北部城市波隆那（Bologna）一所高中的地理老師裴利丘塔（Sandro Pellicciotta）認為，學生分成兩派，有人認為蒲亭「既酷又強悍」，也有人認為他是「禽獸」，困難的是要如何在課堂上不帶偏見提供論述，「說實話，我很害怕自己胡說八道」。