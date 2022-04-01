儘管俄烏戰事趨緩和，但美國聯準會（FED）今年持續大幅升息抗通膨加深市場疑慮，引發科技股沈重的賣壓，再加上殖利率倒掛，也重挫美國銀行股，造成美股四大指數在3月最後一個交易日同步大跌，台股今（1）日也難逃大跌局面，惟所幸盤面仍有金融、航運、鋼鐵及化工等類股撐盤，台股加權指數跌勢收斂，收復17,500點關卡。

國際金融局勢詭譎多變，美國10年期公債殖利率一路飆高，殖利率出現倒掛情形，反而造成美國金融股下挫，一早曾對台股金融股形成賣壓，開盤後金融類股指數曾回挫至1,862點大跌16點，但隨後在特定買盤點火下，指數直線翻升，一再拉上1,890點，創25年來新高，至12點過後，金融類股指數仍穩守在1,886點上漲0.46％之上，成為台股重要撐盤要角。

此外，航運類股近日成交值急速萎縮，成交值占比掉到一成以下，然而今天在貨櫃三雄止跌反彈帶動下，類股反彈約1％，成交值占比上升至約13％附近。

據統計，至中午12點過後，貢獻台股點數最多的前15檔個股分別為：長榮、中信金、新光金、富邦金、智邦、國泰金、陽明、景碩、永豐金、兆豐金、研華、儒鴻、金像電、萬海及長榮航等。