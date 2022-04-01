遭列議員評鑑待觀察名單 謝龍介：只不過是網軍流氓的攻擊

國民黨台南市長參選人謝龍介因在台南市議會第6次定期會出席率太低，剛被台南議會觀察聯盟評鑑為「待觀察議員」，他1日在臉書發文自舉4項標準，回應議員期間的監督都是重砲轟擊要害，不會在意次數，質疑批評者是民進黨籍獲或者是其側翼。

台南議會觀察聯盟以出席率與質詢次數作為議員評鑑結果。正逢政黨初選之際，台南市議會第6次定期會評鑑結果選擇直接在網路公布，有17位被列為優質議員（成績80分以上）、13位待觀察議員 （成績59分以下），謝龍介即因出席率太低，遭列待觀察名單中。

此舉引來綠營議員初選登記者「群攻」，民進黨中西區、北區登記者周嘉韋即批評，這其實已經不是謝第1次分數這麼低了，當議員出席率這麼低，如何可以當市長？「別想用韓國瑜那招唬台南人!」

台灣基進黨也抨擊謝龍介是「議會問政不合格、開會出席不及格、選舉市長不夠格!」

謝龍介1日臉書發文回應，自舉擔任民代期間，以強力監督、協助基層、深耕本土與扶助弱勢4項標準要求自己。

謝龍介舉例曾質詢前台南市長許添財、賴清德對賭政治生命，自己都同意請辭議員換取對方辭去市長，2次對方都不敢答應。強調監督的重點在重砲出擊，不是射橡皮筋，計較次數。並質疑批評者很多是民進黨籍或泛綠側翼，根本未曾檢討監督過台南市政。

謝龍介表示，對各種方式的評鑑都充分尊重。但每個人的問政風格和方式各有不同。就像各種民調一樣，有高有低，自己都尊重，「未來全台南市民，都是我的評鑑人」。