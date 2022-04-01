樹德家商資處商經科聯合畢展。（校方提供）

樹德家商資處商經科聯合畢展。（校方提供）

樹德家商商管群聯合畢業展日前在圖書館拾穗走廊展出，結合時下最夯的「元宇宙」概念，融入科技元素，以「資訊宇宙 商轉蛻變」為主題，在空拍機引領下揭幕，展現在校3年專業所學。

資料處理科畢業生包含第2屆電競科技產業特色班，因此在展區設立電競專區，學生自行組裝的水冷式電競主機格外吸睛。由於電競主機是以最高速率及最佳顯示效果運轉，透過水冷式散熱設計，能有效降低主機温度，發揮最佳效能。

在RPG遊戲及專題實作區中，「拯救蘇菲亞」、「寵物自動餵食器」及「智慧型捕鼠器」等遊戲，由學生自行企劃、設計場景人物、撰寫遊戲程式，現場吸引許多人挑戰。

今年是108課綱施行後首次畢展，「豬你發財」將會計記帳、理財概念結合小豬撲滿，讓學生學習生活中必備的儲蓄及記帳能力；「商經小舖」則讓學生透過實習商店，從商品訂購、進貨、銷售及存貨盤點、收銀結帳等流程中，獲得實務經驗。

另外，「商業模式九宮格」、「心智圖學習成果」將商業概論課程導入心智圖法及商業獲利模式九宮格法，進行腦力激盪及創意思考，讓學生在課程中奠定專業基礎。