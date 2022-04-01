中央政府為遏止炒房亂象，近來各部會積極打房，台北市不動產開發公會理事長陳勝宏就表示，央行連續四波的不動產選擇性信用管制措施殺傷力最大，可以預料8、9月就會出現中小型建商倒閉潮。此事引起網友們熱烈討論，有人擔憂，即使如此房價仍有高機率繼續上漲，主因在於供應端的數量下滑，供不應求使得價格上漲。

工商時報報導，由於打房措施越來越嚴高，陳勝宏認為8、9月一定會出現中小型建商倒閉潮，但大型建商受影響的程度很低，甚至已有不少大型、上市櫃建商備妥資金，準備伺機接手，其他撐不下去的中小型建商釋出的土地。

此事引起網友們熱烈討論，有人提到，若中小型建商的倒閉潮真的出現，對大型建商是利多，直呼現在進場買營建股，下半年就能歡喜收割，「中小型全倒，大型建商利多，可以佈局了，讚」、「中小建商死去，看今年一堆營建股都在存錢」、「大型建商利多+1更有價格控制權」、「管制措施對大建商根本沒差。」

不過有網友認為，房價不一定會因中小型建商倒閉而下跌，反而可能因供應數量下滑，導致價格持續上漲，「建商倒了，沒新房子，供不應求，房價漲」、「政府這樣搞，屋價只會漲不會跌」、「中古屋才是利多，說要打房結果把供應端掐死，基本經濟概念都告訴我們接下來會發生什麼事了。」