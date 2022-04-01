新竹縣台1線替代道路一期工程將跨頭前溪，先銜接新竹市武陵路台68「斷頭橋」。（羅浚濱攝）

縣長楊文科積極推動新竹縣十大交通建設，台1線替代道路工程及台61線連結台15線道路拓寬工程，日前獲中央核定補助31.3億元，加上已獲補助的內灣聯外道路新闢工程、經國橋改善工程及縣道122線改善工程，共有5項取得建設經費，將能改善新竹縣交通路網。

楊文科說，交通問題是他非常重視且迫切要解決的課題，推動十大交通建設僅2年已有5案獲得中央補助，短期內會陸續施工，期望能盡速緩解交通壅塞的狀況。

縣府工務處指出，台1線替代道路經費龐大採分期推動，其中縣道118線至台68線間路段，因銜接兩個要道幹道，效益較高，作為第一期優先推動，全長1754公尺，含3座橋梁共長854.55公尺，其中480公尺路段在新竹市。

施做路段北起縣道118線往南跨越豆子埔溪及頭前溪後接新竹市武陵路台68線武陵高架橋預留的基礎銜接，計畫路寬30米，雙向各兩個3.5米快車道及一個2米機慢車道，兩側並佈設2米寬的人行與自行車共用道。

工務處指一期工程核定補助28.4億元，預計完成設計後明年動工，預期此工程效益可移轉台1線交通量約37％至42％，紓解台1線交通壅塞，也能帶動沿線及竹北西側地區發展。

另外，台61線連結台15線道路拓寬工程，在新豐鄉台61線「新豐一交流道口」，現況在交流道口前約200米的路寬約20米，其餘6米，自交流道開放通車後，每逢尖峰時段雙向會車不易而導致壅塞。

工務處指該工程針對未拓寬路段拓寬至20米，依既有道路中心線往二側平均拓寬，並儘量減少建物拆遷的原則下做線形調整，拓寬後佈設雙向4車道，中央分隔島及設施帶3.5米，兩側各一個3米快車道及3.5米混合車道。

該工程中央核定補助2.9億元，明年發包施工，預期效益可改善目前道路狹窄、會車不易問題，使銜接路口交通動線順暢，節省通行時間，並佈設完整排水系統，強化區域灌排能力。