今天是四月一日愚人節，許多品牌都會借題發揮大玩創意，SKODA Taiwan今天於官方粉絲團宣佈MATRIX LED頭燈有重大突破，除了能智慧調整光源角度，以因應各種不同路況，更能透過智慧複眼頭燈技術投射出各種形狀，不論是棕熊BEARtrix、臥虎TIGERtrix、喵星人CATtrix、羊咩咩咩咩trix…，想怎麼trix，就怎麼trix，讓不少車迷信以為真，紛紛留言想訂購。