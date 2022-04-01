愚人節 SKODA推出會有棕熊光形的頭燈 14:122022/04/01 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愚人節 SKODA推出會有棕熊光形的頭燈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是四月一日愚人節，許多品牌都會借題發揮大玩創意，SKODA Taiwan今天於官方粉絲團宣佈MATRIX LED頭燈有重大突破，除了能智慧調整光源角度，以因應各種不同路況，更能透過智慧複眼頭燈技術投射出各種形狀，不論是棕熊BEARtrix、臥虎TIGERtrix、喵星人CATtrix、羊咩咩咩咩trix…，想怎麼trix，就怎麼trix，讓不少車迷信以為真，紛紛留言想訂購。 《娛百》愚人節特別企劃 陳零九 黃偉晉當暗樁挾攻來賓 BMW i7 純電旗艦拚豪華：水晶玻璃頭燈，還有 31 吋後座「劇院級」螢幕！ #頭燈 #trix #愚人節 #棕熊 #智慧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者觀點－數位孿生技術讓新加坡智慧城市升級 04:102022/04/01 專題周報 赴港靠傲人車頭燈爆紅 一代豔星年過半百近況令人唏噓 11:282022/03/28 娛樂 盛弘拓點智慧醫療城 下半年貢獻營收 19:362022/03/30 財經 頂溪國小慶祝兒童節 圖書館改造及智慧教室啟用 18:362022/03/29 生活 三星智慧手錶Watch4系列 4/7起開放血壓監測 17:242022/03/31 財經 威爾史密斯怒摑克里斯 愚人節他一篇聲明幫解套 10:112022/04/01 娛樂 摩根大通終結看多 5G將觸頂 降評聯發科 04:102022/03/30 財經要聞 陸2月智慧機晶片銷量 銳減兩成 04:102022/04/01 全球財經 愚人節第一槍！ 桃園市議員黃敬平表態參選市長 12:112022/04/01 政治 三星引進全新智慧聯網螢幕Smart Monitor M8、電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G8 21:562022/03/29 生活 看兩岸》大陸鄉村振興的台灣機會 00:052022/04/01 兩岸徵文 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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