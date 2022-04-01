臺北市111年1～2月總計發生1萬5,477件交通事故案件，較去（110）年同期減少1,073件，「路口」發生事故占總事故比例61.78％，前三大主要肇因為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」及「變換車道或方向不當」，而死傷車種以「機車」及「行人」2大族群最多。為此，北市警局自111年1月起推動「交通事故防制精進策略執行計畫」，且配合交通部執行「四季交安專案」，針對易造成死傷事故之違規行為，如酒醉駕車、車輛不停讓行人、危險駕車（嚴重超速）等，全面加強執法，並同步規劃拍攝有感、鮮明且更具地方特色之宣導圖（文）、短片，透過多元管道（FB、IG及Line群組等）加強宣導，以期導正民眾用路觀念，降低事故發生。

北市警路口安全執法宣導，特別邀「麟洋配」一起拿交通安全金牌。(台北市警察局提供)

北市警路口安全執法宣導，特別邀「麟洋配」一起拿交通安全金牌。(台北市警察局提供)

羽球是兼具「力」與「美」的運動項目，「專注」在球場上的每一顆球、每一瞬間都是拿金牌的關鍵，同樣的「專注」在道路通行的每一刻，才是用路安全的最佳保障。

北市警局特別邀請2021年東京奧運（男子羽球雙打）金牌選手王齊麟及李洋等2人擔任交通安全宣導大使，拍攝宣導圖（文）、海報，期能藉由「麟洋配」高人氣及運動形象，推廣交通安全知識，深化民眾交安觀念。

北市警路口安全執法宣導，特別邀「麟洋配」一起拿交通安全金牌。(台北市警察局提供)

北市警路口安全執法宣導，特別邀「麟洋配」一起拿交通安全金牌。(台北市警察局提供)

北市警局呼籲所有的用路人，守護交通安全是每一位市民的責任，遵守交通規則是每一位公民應有的素養，車輛行經路口「慢」、「看」、「停」，行人穿越路口「停」、「看」、「聽」，時時保持專注，酒後切勿駕車，保護自己也尊重他人，勿讓酒精成為交通安全的破口，平安才是回家唯一的路。