味全龍繼續補強投手戰力，繼日前簽下左投劉昱言後，1日再與投手林羿豪、羅國華正式簽約，季前一共補進3位具有經驗且功能性十足的投手，厚實龍隊牛棚戰力。

龍隊今年找來他隊戰力外球員前來測試，包含前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情、前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及原本龍隊擺在60人名單外的歐耀宗、林政賢，7人爭取2個正選位置。

經過一段時間的測試，龍隊先捨棄掉歐耀宗、林政賢，劉昱言則率先在剩餘5人中脫穎而出，成功與龍隊簽約，也在熱身賽披龍袍出賽，之後賴智垣也將與富邦簽約，另1名人選龍隊確定選擇林羿豪。

當時總教練葉君璋曾表示，若順利簽下林羿豪，球隊也不排除再吸收第3人，而球團在今天公布，也簽下羅國華，補強龍隊牛棚戰力。

劉昱言自2016年加入中職，今年春訓獲邀測試，連同熱身賽事表現優異，最早獲得球團青睞簽約，球衣背號選擇15號。右投林羿豪具有旅日經驗，國中畢業後成為日職讀賣巨人育成選手，自2013年加入中職，經驗豐富的他獲球團肯定，球衣背號選擇47號。

右投羅國華同樣具有旅外經驗，5年的旅美資歷，自2017年加入中職，測試賽中最快球速曾飆出147 公里，也讓球團決定吸收加盟，球衣背號選擇00號。