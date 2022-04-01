嘉義縣布袋鎮觀光漁市場旁一戶民宅昨深夜傳出槍響，開槍嫌犯友人因與前雇主有口角、傷害糾紛，昨持槍到被害人家中欲居中協調不成，竟開槍示威，結果一槍打中被害人膝蓋，因被害人救醫時，院方發現他被開槍通報警方，槍擊案才曝光，而警方也火速逮到嫌犯，訊後將依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

警方在3小時內找到開槍嫌犯，並在其住處查獲2支改造手槍、子彈18顆。(呂妍庭/嘉義傳真)

警方在3小時內找到開槍嫌犯，並在其住處查獲2支改造手槍、子彈18顆，目前還在釐清槍支來源，為對警方火速破案表示肯定，嘉義縣長翁章梁今下午2點半至縣警局頒發慰勉金，警方也說，相關案件會一併對外說明。