隨著社群平台的興起，越來越多鋼琴音樂家靠著火辣身材在網路上爆紅，很多網紅甚至寧願只露身材不露臉來營造神秘氣氛吸引人氣。而PTT的正妹討論版上，近日出現一名「有露臉的爆乳鋼琴家」，還被網友發現她已在網紅界「出道」一段時間，受到網友熱烈討論。

近日PTT表特版上出現一則以「長輩的Pan Piano」為主題的文章，內文則說道「最近滑臉書看到一個長輩按讚，進去才發現叔叔們也有他們的Pan Piano ，查了一下板上沒有 就貼過來」。而在公開的照片中，只見這位正妹雖總是側著半邊臉，但火辣又清涼的穿搭使她豐滿的上圍曲線一覽無遺，滑到下方的正面照才發現她是之前就曾受到網友討論過的「正妹鋼琴家」許惠婷。

許惠婷經營臉書多年，經常在網路上分享穿著清涼服飾彈奏鋼琴的影片及照片，吸引不少人追蹤，而網友看到後也一眼就認出她，透露「許惠婷....之前發生在直播中疑似走光事件，上過新聞版面」、「這個我有追，之前有停更一陣子」意外掀出黑歷史，而其他網友看到後則紛紛留言「這在長輩界應該吃很開啦！長輩界的仙女」、「很不錯給推」、「啊…這個屌打pp」、「鋼琴老司～～～機」、「PTT老人的最愛」、「這放在10年前會爆」、「讚，我可以！」、「熟女姐姐我可以，我有追蹤」、「這年輕時應該不少人追」、「老師太深邃了我實在不能專精指法」。