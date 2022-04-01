兩項今天公布的新研究顯示，曾感染過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並康復，且完整接種過疫苗，這樣具「混合免疫力」的人，在對抗病毒上擁有最強的保護力。

COVID-19疫情爆發兩年來，全球近5億人染疫、數十億人接種疫苗。這兩項研究強調了讓那些染疫後康復而具自然免疫力的人接種疫苗的重要性。

發表在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究分析了巴西2020年到2021年超過20萬人的健康資料。巴西是疫情重災區，染疫死亡總數高居全球第2，僅次於美國。

研究發現，對曾染疫的人來說，輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗可提供90%的保護力，讓人免於住院或死亡的威脅；中國科興生技公司的CoronaVac疫苗有81%的效力；單劑型的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗則有58%的防護力。

巴西的南馬托格羅索州聯邦大學（Federal University of Mato Grosso do Sul）教授克羅達（Julio Croda）是研究作者，他說：「這4種疫苗都證明可為曾感染COVID-19者提供顯著的額外保護力。」

另一項使用瑞典全國登載系統截至2021年10月數據所做的研究也發現，染疫康復者在最長20個月內都維持高度保護力，可免於再感染。

相較於染疫康復後僅具自然免疫力的人，染疫康復後又打了兩劑型疫苗、因此有「混合免疫力」者，再感染的風險又低了66%。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授杭特（Paul Hunter）告訴法新社，染疫康復後的自然免疫力提供20個月「非常好的保護」，這「遠超過我們原本對兩劑型疫苗的預期」。杭特並未參與研究。

但他也警告說，這兩項研究完成的時間都是在Omicron變異病毒株成為全球主流病毒株之前，而Omicron明顯降低了染疫康復者的自然免疫力。