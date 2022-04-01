勞動基金運用局今（1）日公布2月投資收益為負421.2億元，累計前2月虧損擴大至1,516.9億元，收益率負3.07％。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至2月底止，規模為5兆2,239億元，受到俄羅斯入侵烏克蘭，地緣政治風險加劇，全球金融市場大幅震盪，勞動基金短期績效受到影響，今年截至2月底之評價後收益數為負1,516.9億元，收益率負3.07％。

其中，新制勞退基金規模為3兆2,409億元，收益率負3.13％；舊制勞退基金規模為9,591億元，收益率負3.43％；勞保基金規模為8,527億元，收益率負3.16％。

此外，受衛福部委託管理的國保基金規模為4,595億元，收益數為負131.1億元，收益率為負2.97％；受農委會委託管理之農退基金規模為39億元，收益數為負0.08億元，收益率負0.24％。

運用局指出，2月因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續2個月全面回檔。

運用局再次強調，基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至110年2月）平均報酬率為5.25％，近5年（106年至110年2月）平均報酬率則為6.09％，長期投資績效穩健。