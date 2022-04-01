北庄社區活動中心耐震係數較低，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍會勘爭取經費。（陳淑娥攝）

台中市神岡區北庄社區活動中心興建啟用近40年以來，不僅是在地集會活動場所，也是社區關懷照護據點及幼兒園北庄分班上課教室，為改善建物耐震係數較低缺失，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取經費，合計經費約505萬元，針對基礎結構補強及外牆局部改善，預計明年1月完工。

楊瓊瓔及羅永珍1日邀請社會局、教育局、神岡區長劉汶軒、北庄里里長王秋生、北庄社區發展協會理事長林照豐等人，會勘神岡區北庄社區活動中心及幼兒園北庄分班耐震補強工程。

楊瓊瓔指出，該建物建於民國71年，建物已有逾40年歷史，2018年經評估未達耐震能力標準值，去年在劉區長反應之下，她向中央衛福部及教育部爭取前瞻預算經費，同時透過羅議員協助爭取台中市政府社會局、教育局支持下，核定總經費505萬元，對北庄社區活動中心整體進行耐震補強工程，完工後將達到良好的長輩照護、社區功能及幼童們一個安全的學習環境。

社會局表示，北庄社區活動中心每天都有關懷據點100多位老人及志工用餐服務，年服務民眾人次超過幾萬人，社會局挹注耐震補強工程計畫經費共410萬元，針對建築物地上2層基礎結構補強、提高耐震能力及外牆局部改善，預計明年1月完工。

教育局指出，北庄社區活動中心二樓提供教育局做為幼兒園北庄分班教室使用，目前學童有53位，為了維護幼童的安全，教育局申請經費95萬元辦理幼兒園北庄分班耐震補強工程，希望為幼童們打造一個安全的學習環境，感謝楊瓊瓔委員及羅永珍議員的努力，讓經費可以快速到位。

市議員羅永珍指出，北庄社區活動中心因有混凝土中性化程度偏高之問題，有新裂縫、滲漏水情況發生，雖不致影響結構安全，但耐震能力也未能符合現行規範，為保障使用者安全，需做擴柱補強，以強化結構強度增加耐震能力，讓社區居民及關懷據點長者們還有幼童有個安全無虞的活動空間可使用。

區長劉汶軒強調，北庄社區活動中心平日除供市民及幼兒園教室使用外，災害發生時也是緊急避難處所，所以建築物本身的安全性很重要，北庄社區活動中心及幼兒園北庄分班建築物耐震能力補強工程獲中央衛福部及教育部核補工程款271萬元，台中市社會局及教育局自籌款234萬元，總工程經費505萬元，預計8月開工，施工日期約5個月，施工期間呼籲鄉親遵守現場警示以維護安全，造成不便之處敬請鄉親包涵。