吳建豪圓夢簽約美國維京唱片。（環球音樂提供）

吳建豪近日與Virgin Music （維京唱片）簽約成為國際發片歌手，並且即將推出全球發行的英文專輯！吳建豪積累多年在亞洲能量，一舉被歐美看見，網羅為國際重點藝人，成為與泰勒絲（Taylor Swift）、小賈斯汀（Justin Bieber）、女神卡卡（Lady Gaga）等巨星並駕齊驅的國際歌手，43歲吳建豪表示：「英文專輯即將推出，很榮幸也很幸運能成為這個家庭的一員。謝謝Virgin Music，對即將到來的一切感到興奮，準備踏上這趟旅程。」打進國際的第一首英文單曲〈CHILL〉將於8日全球發行，他開心直呼「我圓夢啦」。

吳建豪在愚人節公布進軍美國大件事，且將爆炸性火速推出全英文專輯，不少粉絲以為是天大的玩笑，但其實一切都「不是開玩笑的」，在愚人節公布好消息除了巧合、也是順勢而為！近期吳建豪從籌製英文單曲、拍MV到正式公告與Virgin Music （維京唱片）合作，一切緊鑼密鼓進行中；對於官宣大事遇上一年一度愚人節，吳建豪笑喊「很有梗」，並表示：「這將是我在美國發行的首支英文單曲，現在非常興奮，覺得榮幸，同時也有點小緊張，因為將把我做的音樂，呈現在全球樂迷面前。」