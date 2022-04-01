知名主持人黃子佼上月30日歡度50歲生日，邀請圈內圈外好友舉行慶生派對，他昨(3／31)曬出多張側拍照，竟意外讓Selina男友的正面首度曝光。對此，黃子佼剛做出回應，不好意思表示百密一疏，一早已經跟Selina道歉了。

Selina主演恐怖鬼片《頭七》今天上映，她日前受訪時被問如果破億要給什麼回饋？當時她被建議挑戰獨自看片，害怕鬼片的她立刻拒絕，即使電影是自己演的，她也相當畏懼，還誇口說：「我寧可公開男友照片！」但後來立刻反悔：「如果真的破億怎麼辦？」

黃子佼、孟耿如夫妻和Selina在慶生派對上開心合影。（摘自黃子佼臉書）

結果男友正面照不小心提前破哏，黃子佼昨在臉書分享的照片中，除了可見Selina拿手機拍宴會花絮，還看到2人坐在遠方的照片，小7歲男友的正面斯文長相也首度曝光，引發熱烈討論。

Selina男友正面照曝光。（摘自黃子佼臉書）

對於不小心失手外洩Selina男友照片，黃子佼稍早回應：「刪除一堆竟然百密一疏，一早跟她道歉了。而她已經許願電影破億就公開正面圖，我這張失守的模糊背景照，只能苦笑當做前導預告，提醒大家快看《頭七》，期待破億後的高清圖。」而臉書上的這張照片目前已悄悄刪除。