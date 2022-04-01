郝劭文以童星身分出道，演出《新烏龍院》、《狗蛋大兵》等電影，票房都開出紅盤，也讓他人氣居高不下，如今32歲的他傳出向女友求婚成功，現場照片流出引起網友討論，不過由於今天是4月1日愚人節，讓人好奇是否純屬開玩笑而已，稍早，他親自在微博證實喜訊，興奮表示：「求婚成功」，宣布正式升格為人夫。

郝劭文友人稍早在微博發文，附上的照片除了看到他向女友單膝下跪求婚，還有求完婚後與女友兩人相識而笑被捕捉到的甜蜜瞬間，散發出粉紅泡泡的幸福感，可以說是閃瞎在場所有人，接著感性表示：「瑞姐姐嫁給了我小時候喜歡的明星，世界就是這麼奇妙，緣分把你們拉近在一起，祝福你們。郝劭文&林寧瑞。等解封了一起玩」，引來大批網友祝福，不過剛好今天是愚人節，讓人好奇其真實性。

郝劭文微博發文證實求婚成功的喜訊。（郝劭文微博）

郝劭文求婚成功後曬恩愛照放閃。（郝劭文微博）

郝劭文稍早在微博發文證實喜訊，難掩激動表示：「各位同學，我昨天求婚成功啦，以後也是有家的男人了，我們會好好過好自己的日子，大家也是喔，另外，都不許欺負我老婆啊」，接著曬出求婚現場的照片，只見他不僅將女友擁入懷裡，兩人還手拿仙女棒當眾親吻放閃，大方與網友分享即將成為人夫的喜悅。

對此，郝劭文經紀人鄭東樹回應2人目前還沒領證，準太太林寧瑞是陸籍劇組化妝師，2人是在拍戲的時候認識的，目前已交往近2年，當時林寧瑞來劇組代班，沒想到牽起2人緣分，經紀人笑曝自己也是今年才得知求婚成功的消息，本來看到新聞還以為是愚人節，很祝福他們，目前還沒過問太多交往細節。

而郝劭文目前定居在浙江杭州，近年的工作為主，近期會到江西拍攝一檔古裝劇，除了拍戲外他每週都會開直播，主要是因為疫情關係，往返台灣會耗費許多時間在隔離，怕會影響工作，因此暫時都會待在大陸，待疫情趨緩才會回台。