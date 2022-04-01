1名少女去年8月被父母認為是中邪卡到陰，帶她前往北投區金福堂宮廟，向陳姓宮主要求收驚，陳以「被東西纏住」為由，帶少女進小房間內，要求她全身脫光，再以毛筆沾紅墨水，在她的胸部及陰部畫符咒，事後少女憤而提告，士林地檢署日前依妨害性自主罪，將陳男提起公訴並建請從重量刑。

起訴指出，少女去年中旬因心神不寧，父母認為她需要收驚，透過介紹帶她前往大興街「金福堂」求助，40歲陳姓宮主端詳少女後，一口咬定「被小鬼纏身」，接著以做法為由，帶少女到宮廟內的無人小房間。

陳要少女脫光衣物，以毛筆沾紅墨，剎有其事在其胸部、身體及陰部上畫符，過程並念念有詞，強調是以法術助其解厄，少女當時雖覺不舒服，但又不知如何拒絕，最後只能任由陳男畫符吃豆腐。

少女父母法事結束後還不斷感謝師傅，並給予酬謝，少女隱忍多日，某天在學校才向師長告知此事，在校方協助下向警方報案、提告。

士檢偵查時，陳男坦承有要少女全裸畫符，但強調這是宗教驅邪儀式，自己都是拿毛筆畫符，並沒有直接接觸少女，檢方認為，陳假藉鬼神之說，利用少女雙親敬畏鬼神的態度，連帶使被害人心生畏懼不敢拒絕，在手段上使用詐術恫嚇，使被害人陷入錯誤及恐懼，依強制猥褻罪起訴陳男，另建請法院依兒童及少年福利保障法，加重其刑。