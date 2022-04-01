國產署辦公廳舍原址改建案(即仁愛段基地【光復南路】，土地面積1939平方公尺)110年公告招商結果流標，經檢討流標原因，重新修正招標內容，除替換搭配提供設定地上權基地為炙手可熱的南港商業區土地，並適度調整無償委託管理契約，新增於一定期間後可申請終止該契約的機制，增加投資誘因。

國產署辦公廳舍原址改建，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用，國產署另提供位於臺北市區精華地段、交通便捷的南港段基地(位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，毗鄰東區文創基地-瓶蓋工廠，土地面積3666.31平方公尺，使用分區為特定商業區【二】)及中山段基地(鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，土地面積1114.42平方公尺，使用分區為第三種商業區)，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物(上述三處基地詳如位置圖及基本資料表)。

國產署表示，提供合作廠商的南港段及中山段兩處基地，地上權權利金底價約新臺幣3.4138億元，存續期間70年，地租年息率採3.5％計收(其中1％隨申報地價調整、2.5％不隨申報地價調整)。合作廠商為國產署興建辦公廳舍經驗收合格後，可依設定地上權契約約定，辦理地上權及地上建物分戶移轉，並與國產署(北區分署)簽訂無償委託管理契約，負責地上權存續期間地租的收繳、欠租催繳等事宜。考量本案係以興建政府辦公廳舍為優先，具政策目的及公共建設需求，適度調整無償委託管理契約，即合作廠商在南港段、中山段基地興建自有房屋全部出售且完成移轉登記之日起算屆滿5年後，經徵得國產署(北區分署)同意，得終止無償委託管理契約，並確認無其他待解決事項後，退還履約保證金。

國產署進一步表示，仁愛段基地因8公尺道路(光復南路72巷7弄)分隔成兩處基地，不利建築整體規劃，為解決此問題，要求合作廠商應採地下連通道的規劃將兩處基地串連，提高地下停車使用效率及減少交通衝擊。本案順利開發完成後，預計可取得辦公廳舍總樓地板面積約9264.8平方公尺，南港段基地及中山段基地在地上權存續期間，國產署可收取權利金及土地地租約13.5億元，合作廠商投資金額預估約41.97億元，不僅可擴大內需，帶動地方發展，更可提高就業機會，促進經濟發展。