因應清明連續假期將至，交通部航港局今表示，為協助金門鄉親順利返鄉，若啟動B計畫疏運，會依不同情境備妥備援船舶，將以雲豹、藍鵲高速輪或合富快輪協助執行疏運旅客，並提供霧鎖時啟動專船疏運。

航港局指出，去年清明連假連日濃霧造成金門機場關場多次暫停起降，松山機場累積大量無法搭機返鄉鄉親，為協助金門鄉親返鄉，航港局緊急協調合富海運公司、仟富海運公司及百麗航運公司增開海運專船協助疏運旅客。

航港局說，這次清明連續假期雲豹、藍鵲高速輪在布袋－馬公航班訂票率接近100％，仍配合於連假期間每日預備1艘船舶協助台金霧鎖B計畫整備工作，在海象許可下，即可協助疏運金門鄉親。

航港局說明，若啟動B計畫，請有意願轉搭專船的旅客，前往各航空站（松山、台中、嘉義、台南、高雄）登記轉搭候補，並自各航空站搭乘路陸接駁專車前往港口。

另外，航港局將視民用航空局通知啟動B計畫時間，指定適合船舶投入疏運，若指定雲豹、藍鵲高速輪，將執行嘉義布袋港－金門水頭港區航線疏運，布袋至金門航線開航時間為下午14時、金門至布袋航線開航時間為上午8時；若須夜航，則將於台馬輪可正常營運及馬祖無霧鎖的前提下，通知合富海運所屬合富快輪加入疏運，可由基隆港或台中港發船。

航港局指出，依據氣象局預報資料顯示，今日起受東北季風影響，台灣海峽及離島海面風浪轉大，因此連假前期發生霧鎖金門機率較低。目前4月1日至3日高雄及布袋往返澎湖航線之各業者均已公告停航，另4月1日馬祖往基隆以及綠島蘭嶼各航線亦已停航，航港局已請業者主動告知旅客相關停航訊息並妥處退票事宜，也呼籲旅客應於行前持續關注相關船班異動資訊。