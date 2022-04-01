綜合外媒報導，目前的Omicron對人類感染已經日趨溫和，人類的防疫體系可以盡量避免重症，讓住院的人變少，各國也開始商討重開邊境。但WHO警告，新冠病毒可能會透過再變種，讓人類建立起的防疫體系功虧一簣。

WHO於3月30日發布「在2022年結束全球新冠緊急階段計畫」報告書，WHO認為，各國政府與專家們應該要將病毒可能的再變種視為潛在威脅，因為新冠病毒可能潛伏在動物身上，最後再重新傳染給人類。

WHO在報告書中對疫情做出了三種預測，最樂觀的預測是Omicron變種持續變得溫和，人類建立的防疫體系將提高免疫力。最糟糕的情況是，新冠病毒出現傳染力或毒性更強的變種，讓人類的免疫力急速減弱，疫苗也失效。

此前，人們在 29 種動物身上發現了新冠病毒，包括獅子、倉鼠、熊、老虎和大猩猩。科學家也在今年初指出，一隻白尾鹿可能將一種新的變種病毒傳給了加拿大人。

明尼蘇達大學獸醫和生物醫學副教授阿里歐塔（Matthew Aliota）警告:「如果病毒能夠在野生動物宿主中存活，它就會一直存在，並有可能再次傳播到人類群體中。」他補充:「我們不知道下一次大流行會是什麼，而且肯定不會和這次一樣，無論是什麼，世界都需要做好應對的準備。」