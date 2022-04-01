26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得76萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」。近日她曬出一組在泳池內拍攝的照片，雙峰洶湧，還俏皮的吐著舌頭，電暈一群粉絲。

不吝分享好身材的黃琳穿衣風格性感，兩顆巨大車頭燈加上纖細四肢，彷彿真人版娜美。她近日分享一組自己在泳池內拍攝的照片，只見她坐在粉色泳圈，開心朝鏡頭比YEAH，翹起一隻鉛筆美腿，背後是深藍的泳池和裝飾美觀牆。另外一張照片，她手裡似乎拿著紅色棒棒糖，放入口中擺出魅惑表情，深邃事業線一覽無遺。

最吸睛的還是她半身站在泳池裡的照片，黃琳挺著兩顆巨大車頭燈側身面對鏡頭，身上的比基尼被撐開，雙球洩出一片雪白，棕色長髮被水沾濕，髮間別上一朵桃紅花朵盡顯渡假氛圍，黃琳對著鏡頭做出吐舌表情，眼下是她招牌的美人痣，姣好身材引人浮想聯翩。

黃琳配文寫下：「Ur too smart to worry & too cute to car」，表達當下的心境，完美外型吸引國內外一堆網友，「心動值破表」、「太誇張了」、「美噹噹ㄉ」

黃琳在去年發行第二張單曲《COMFORTABLE》，在各平台都有上線，專輯封面是黑白的兔女郎造型，嗓音慵懶迷人，意外擁有好歌喉，有顏值又有才華，歌詞提及面對渣男的行為，喊錯人的名字等事蹟，還傻傻相信對方，要假裝沒聽見跟著對方演戲等行為，最後還是直接表達自己的不舒服情緒，唱出對感情的看法。