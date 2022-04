26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材,就讀世新大學時就被封為「世新女神」,憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭,為她贏得76萬粉絲追蹤,有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」。近日她曬出一組在泳池內拍攝的照片,雙峰洶湧,還俏皮的吐著舌頭,電暈一群粉絲。

不吝分享好身材的黃琳穿衣風格性感,兩顆巨大車頭燈加上纖細四肢,彷彿真人版娜美。她近日分享一組自己在泳池內拍攝的照片,只見她坐在粉色泳圈,開心朝鏡頭比YEAH,翹起一隻鉛筆美腿,背後是深藍的泳池和裝飾美觀牆。另外一張照片,她手裡似乎拿著紅色棒棒糖,放入口中擺出魅惑表情,深邃事業線一覽無遺。

最吸睛的還是她半身站在泳池裡的照片,黃琳挺著兩顆巨大車頭燈側身面對鏡頭,身上的比基尼被撐開,雙球洩出一片雪白,棕色長髮被水沾濕,髮間別上一朵桃紅花朵盡顯渡假氛圍,黃琳對著鏡頭做出吐舌表情,眼下是她招牌的美人痣,姣好身材引人浮想聯翩。

黃琳配文寫下:「Ur too smart to worry & too cute to car」,表達當下的心境,完美外型吸引國內外一堆網友,「心動值破表」、「太誇張了」、「美噹噹ㄉ」

黃琳在去年發行第二張單曲《COMFORTABLE》,在各平台都有上線,專輯封面是黑白的兔女郎造型,嗓音慵懶迷人,意外擁有好歌喉,有顏值又有才華,歌詞提及面對渣男的行為,喊錯人的名字等事蹟,還傻傻相信對方,要假裝沒聽見跟著對方演戲等行為,最後還是直接表達自己的不舒服情緒,唱出對感情的看法。