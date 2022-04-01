中職33年球季明天展開，開幕戰由去年總冠軍賽對戰組合交手，統一獅先前就敲定由胡智為先發，中信兄弟最後確定推出洋投泰迪迎戰老東家。

獅隊洋投來台較慢，總教練林岳平之前就表示，開季必須要由本土投手扛起先發輪值，而經過熱身賽這段時間的觀察，以胡智為調整最快、狀況也最理想，早早確定由他擔綱。

兄弟今年要尋求二連霸，希望能在開幕戰搶下勝利，為連霸路開出好彩頭，之前總教練林威助遲遲不肯鬆口公布開幕戰先發投手人選，僅表示會從泰迪、象魔力、鄭凱文3人中擇1，最後確定由泰迪扛起開幕戰先發重責。

泰迪前年季中加盟獅隊，成為獅隊奪冠功臣之一，去年續留獅隊，但在季中因要替墨西哥隊出征東京奧運提前離隊，季後轉披黃衫。

泰迪在30日曾表示，若是能在開幕戰先發又是對上老東家，這會是件很酷的事情，他也透露現在自己的身體狀況良好，會積極進攻好球帶，全力以赴。