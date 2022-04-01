升息通膨衝擊買氣，今電子股熄火，成為台股沉重壓力，長假前夕金融、農化、航運股逆勢走揚，台股開低走高，最後一盤搓合急拉41點，終場台股收跌67.88點、報在17625.59點、成交量2286.54億元；周線連3紅色、本周台股收跌51點。

大型權值股熄火，台積電(2330)震盪開高低，終場跌幅1.3%、下跌8元，聯電(2303)跌幅逾2%。聯發科(2454)今一度跌破900元大關，其後跌幅收斂，展開900大關攻防、終場驚險收在900元，鴻海(2317)開低震盪，收場收跌1.4%。另外，面板股友達宣布減資後，股價已經連7黑接近前低，終場收跌0.76%，彩晶(6116)、群創(3481)也分別收跌0.65%、0.3%。

電子股熄火，航運、金融、農化等成為今日逆勢撐盤標的。航運股中，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)逆勢走揚，長榮尾盤拉高收漲2.5%，陽明漲幅約1.6%，萬海上漲0.95%；航空股部分，國內機票確定喊漲，加上長榮航(2618)昨法說會對貨運及客運復甦預期看好，長榮今上漲逾2%，華航(2610)尾盤拉高上漲逾1.5%。

金融股今聚焦新光金、台新金傳出「金金併」，激勵新光金股價上漲逾4%，突破各日均線反壓，另外，永豐金(2890)、中信金(2891)、高雄銀(2836)漲幅也均達約1.5%。

清明連假將到，烏俄戰爭、通膨等市場利空環繞下，市場操作上更顯保守，也使得今日量能低迷。分析師認為，俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，FED官員態度集體轉鷹，儘管拜登宣布每天釋放最高100萬桶戰略原油，油價回落，但美國2月PCE物價指數年增6.4%，創39年來新高，通膨高升，近期市場不確定因素多，維持謹慎選股，建議降低持股，手中保留一定的現金部位，持續留意基期較低，明後年展望仍佳的產業進行布局。