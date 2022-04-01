國發會淨零路徑中規劃2050年淨零排碳路徑中提及2050年時再生能源占比應有6成至7成，有學者表示，再生能源不穩定，有時候甚至會高於100％的供應，因此如果太高時可比照國外採取「負電價」或是把這些能源製作「氫能」貯起來。

台大風險中心今天邀請專家學者參與「淨零碳排路徑的理想與現實」。

環保署前署長魏國彥表示，2020年時台灣再生能源占5.5％，依路徑圖規劃，2050年時預估年要占6成至7成之間，預估2050年再生能源要達到3251億度，要怎麼來呢？具體規劃呢？而且也沒看到基載再生能源如地熱、海洋能的角色。

中央大學電資院長、台電常務董事林法正說，因應綠能高滲透率，系統慣量可能不足，需要許多智慧電網的相關技術，再生能源應以儲能平滑化加上配置各類輔助服務支撐綠電高佔比，也可以把無法調度的綠電用來產綠氫以支撐氫能產業。

中華大學創新產業學院暨企管系特聘教授、台電前獨立董事許志義說，電價要需仿照先進國家提供合理誘因，如反映迴避成本或反映社會缺電成本，因為再生能源有間歇性。過多時，應採用「負電價」、過少時則應反應「社會缺電成本」的高電價。