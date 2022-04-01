大陸股市1日早段開低走高，帶動港股跌438點後，半日跌幅收窄，十天線（現處21,829）失而復得。

香港信報報導，恒指開盤跌303點，報21,693，已跌破10天線，跌幅一度擴大至438點，低見21,558，但A股回升，港股跌幅收窄兼收復十天線，一度僅跌75點，高見21,921，臨近午市跌幅再度擴大。

最終恒指半日收報21,837，跌159點，跌幅為0.72％，國指跌58點，跌幅為0.77％，報7,467，科指跌78點，跌幅為1.7％，報4,479點。缺乏南向資金下，半日成交額為497.63億港元。

個股方面，港交所跌1.8％，中石油2021年盈利增3.85倍，半日仍挫2.5％，友邦微升0.4％，建行與工行各微漲0.2％。

科技股走弱，遭美列預定除牌名單的百度半日插6％，嗶哩嗶哩跌5.5％，快手走低1.7％，京東挫3.3％，阿里巴巴挫3.9％，騰訊微跌0.5％，美團跌1％。