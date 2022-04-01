外埔區第二示範公墓第二納骨堂將新設3500個櫃位，新設部分最快十月完工。（陳世宗攝）

海線大甲、大安及外埔等區，納骨塔長期櫃位不足。為解決地方需求，市議員施志昌爭取新設數千納骨塔櫃位，1日邀集台中市生命禮儀管理處等單位，前往外埔第二納骨塔會勘希望還能夠再爭設；市府生管處強調，大甲與外埔區會再新設6000櫃位，總經費約2977萬元，預期十月兩處皆可完工。

「莫讓長輩往生後無棲身之所！」施志昌說，為因應時代趨勢，現代人大多選擇火葬，且多年前就開始推動公墓遷葬等政策，讓納骨塔位需求大幅增加。但如外埔區幾十年來只有孝思堂與懷德堂兩座納骨塔；其中外埔區第二示範公墓內僅一座，第二納骨塔則新建後尚未啟用。

施志昌表示，為盡快讓先人能有安奉的位置，1日特和大甲、外埔兩區公所人員，一起了解「台中市外埔區第二示範公墓第二納骨堂納骨櫃位增設及神主牌位週邊裝修工程」及「大甲區懷德堂納骨櫃位增設工程」進度，期待能盡快滿足地方的需求。

民眾指出，海線地區傳統公墓長年來乏人整理宛如亂葬崗般，尤其墓蟲肆虐，很多往生數十年的長輩遺骸，遭到後來土葬者的覆蓋，前年掃墓時還有7座祖墳，去年竟只剩5座；讓為人子孫覺得很不孝，如果有足夠納骨塔，就能將祖先的遺骸「撿金」遷往納骨塔安奉。

生管處強調，外埔第二示範公墓第二納骨堂會新設3500個櫃位、神主牌位區、家屬休息區、辦公室以及相關周邊設施等，總經費約1740萬；大甲懷德堂新設2580個櫃位，總經費約1237萬，兩處共2977萬元左右。大甲將於8月完工，外埔新設部分最快十月完工。

大甲外埔納骨塔亂葬崗