桃園市警察局刑事警察大隊偵查佐於3月31日因陪同家人前往桃園敏盛醫院住院，PCR陽性，Ct值為30。據了解，她日前前往桃園地檢署報指揮案件，桃園地檢署獲報，有跟她接觸者皆快篩，全部陰性。

據了解，該偵查佐除了刑大外，日前因案件前往桃園地檢署報指揮，不過她當天找承辦檢察官時，檢察官公出，因此她把資料交給書記官，並完成分案程序後離開，在桃檢時間並不長。

但桃園地檢署慎重起見，得知她確診後，曾經接觸者全部快篩，結果都是陰性，桃檢目前也緊急消毒中。