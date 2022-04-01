新冠肺炎疫情延燒，花蓮昨新增確診案23529是20多歲慈濟醫院急診室護理師，CT值13.9，慈濟醫院進行全院篩檢，卻又增2名醫師及1名護理師確診。因已有4位醫護人員確診，接下來清明連假返鄉人潮多，衛生局因應疫情變化，今天起一連5天，在花蓮火車站前設置新冠疫苗接種站，為18歲以上民眾接種莫德納疫苗，仍呼籲民眾做好防疫自主管理，口罩戴好戴滿，勤洗手，人與人之間保持安全距離，

根據1922資料，統計至上月28日，花蓮疫苗覆蓋率第一劑為79.3％、第二劑73.2％，但第三劑追加劑僅有44.4％。縣府曾動員衛生及民政體系人員了解民眾不打疫苗原因，有超過4成都是擔心副作用，持續透過宣導等方式請民眾施打疫苗，增加保護力。

因應近日疫情升溫，衛生局今天宣布，從今天起到5日，在花蓮火車站前站出口，設置新冠疫苗接種站，每天下午4時至晚間10時，供18歲以上民眾施打，接種疫苗為莫德納第一、二及追加劑。民眾攜帶健保卡、身分證和小黃卡，就可施打，18至64歲第一、二劑200元、追加劑有100元衛教品，65歲以上及55歲以上原住民長者致贈500元衛教品。