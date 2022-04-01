雲林檢方指揮苗栗縣刑大偵3隊幹員赴雲林逮獲童姓大毒梟。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

檢警扣獲2只罕見的專業安毒反應攪拌器。（謝明俊攝）

檢警專案人員扣獲海洛因、安毒等毒品。（謝明俊攝）

檢警專案小組扣獲大批用於毒咖啡包的菓汁粉。（謝明俊攝）

出身彰化地區的童姓大毒梟私下從事安毒製造販售，雲林地檢署檢察官黃立夫指揮苗栗縣警刑大偵3隊幹員查辦年餘，幹員南北奔波全面監控童某販毒網，並在苗栗縣頭份、南投縣等地發動多次搜索行動，剿除販毒網下游成員，日前檢警在掌控童某落腳雲林後，動員霹靂小組拂曉出擊，童某一度企圖攀爬跳樓脫逃，被警方及時攔下制伏逮捕，起出大批安毒、咖啡包及製毒工具，正擴大偵辦中。

苗栗警埋伏一年 雲林攻堅民宅逮大毒梟

44歲的童姓大毒梟，經手毒品琳瑯滿目，舉凡海洛英、安非他命、K他命、以及時下最流行的毒咖啡包，凡是只要能獲利的，童某都納入個人的販毒網。檢警搜索逮捕童某時，還在落腳處之一的鐵皮屋內，起獲2只反應攪拌筒，資深刑警指出，這種攪拌筒是專門訂製來製造安毒所用，現場並有1只溫控機，顯示童某背後另有師父級的安毒製造集團，檢警正擴大追查背後製毒工廠中。

苗栗縣刑大偵3隊幹員是在去年間查辦轄內販毒案時發現，彰化地區有1個龐大的販毒集團，售毒範圍遍全國各地，警方報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮，展開長時間布線緝查行動，為了掌控童嫌集團動態，警方專案成員一年來不停南北奔波，還遠至高雄、桃園等地，逐一釐清童某集團成員及動向。

檢警專案小組在掌控集團販毒線索後，前後在苗栗縣頭份市、南投縣等地發動搜索行動，成功斬除童某下游販毒成員，使得童某有所顧忌，離開彰化住處，潛往雲林妻子娘家附近藏匿，遙控手下販毒網。

日前，指揮檢察官研判時機已經成熟，指示苗栗縣刑大收網，警方特別動員霹靂小組執行破門攻堅，並選在拂曉展開行動，當警方以破門錐破門時，聲響驚動童嫌，由通往頂樓陽台的樓梯，逃竄至隔壁民宅，企圖以預備繩索攀降下樓逃逸，另一組攻堅幹員架梯衝上2樓，將童逼到死角，順利制伏逮捕。

警方在童嫌落腳的2處地點，起出大批安毒成品、咖啡包、海洛英及K他命等毒品、現金、其中還有數大箱的果汁粉，童嫌坦承是準備用來拌入毒咖啡包之用。

警方並查出，童嫌目前因涉販毒等案，總共獲判有期徒刑19年，並因未報到執行，遭到彰化地院通緝中，警方經對童嫌詢問後解送雲林地檢署歸案，並擴大追查幕後製毒集團中。