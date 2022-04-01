長榮航（2618）31日法說會表示，航空客運已進入高票價時代，低價票價將成為歷史。法人也認為，近期美國航空業售票金額反彈超過十倍，一旦我國政府鬆綁檢疫及開放中轉旅客，長榮航獲利持續高飛。

中信投顧認為，解封初期商務需求將快速彈升，在供不應求與彌補過去客運虧損下，票價將大幅度彈升，預計長榮航商務艙具有2～3成調升空間。

長榮航31日表示，將大舉取消廉價經濟艙機票策略，原因包括油價上漲帶動的成本上升與未來解封帶動需求積極成長。北美解封後當地業者未來經濟艙平均票價預計上調3～5成。航線聯營策略下，聯合漲價與維持高運價將成為未來票價趨勢，有利長榮航營運。

根據美國航空協會（ARC）今年二月總售票收入為34.5億美元，較疫情低點2020年四月的2.6億美元，大幅度反彈12.2倍，並較疫情前的2020年二月的49.1億美元低了30％，恢復至七成規模。

由於客運需求持續提高，目前票價與售票金額都呈現明顯上升的趨勢。達美航空與聯合航空都表示今年第一季的營收規模已回到疫情前的八成規模。中信投顧預期趨勢將持續走高，展望2023年美國航空業營收規模將回到2019年規模。

長榮航預計先調高商務艙票價並進一步取消廉價經濟艙票的賣出，有利於長榮航客運的恢復與營運走高。