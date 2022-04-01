宜誠資訊前辛姓負責人外遇公司林姓年輕女會計，還挪用公司上千萬資金養小三，後來姦情曝光，辛男在2018年底輕生。林妻認為小三在職期間侵占公司逾千萬元資金，供兩人同居使用而提告，台北地院1日判決林女應賠償1127萬餘元。可上訴。

宜誠資訊是人臉辦識系統和文件掃描數位化技術的領先業者，承包內政部、文化部、衛福部與各縣市政府多項標案。當初林女自爆小三身份，表示在2014至2017年與辛男發生約200次性行為，事後被依相姦罪判刑4月，得易科罰金定讞，另判賠辛妻60萬元確定。

宜誠資訊提告求償後，將債權讓與給松田資訊公司。但林女辯稱，宜誠公司實際出資人是辛男，公司損益也由他負責，自己提領公司款項全部經過辛的同意，只是為避免辛妻發現，才會以其他名目登載在會計系統上。

法院認為，林女即使在辛男同意或指示下提領公司資金，也是2人共同侵害公司權益，不能合理化挪用公款的行為，因此應負損害賠償責任。