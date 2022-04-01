《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉畫面。（圖／本報系影音截圖）

俄烏戰爭超過一個月，引發全球關注。媒體人董智森昨日（3月31日）痛批，台灣不斷接收西方國家單一資訊，把俄羅斯總統普丁視為「可惡的人」，但從民調看來普丁深受俄羅斯人愛戴，就像德國近期送1700枚蘇聯時代製的東德飛彈給烏克蘭，然德國過去宣稱當時的武器都已銷毀，可見德國「說謊成性！太丟臉了！」他提醒台灣人必須仔細思考真假，而非對偏頗資訊照單全收。

《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉主持人馬千惠表示，《華爾街日報》根據俄羅斯當地民調機構報導指，俄羅斯出兵烏克蘭以來，普丁最新支持度從上個月的71%飆升至這個月的83%，反而是美國總統拜登在美國國內的民調，並未因他猛踩普丁而有所拉抬。

對此，董智森直言，正因拜登民調低迷，所以他才一直撒錢。董強調，其實大家在台灣看的媒體，都會把普丁形塑成一個很可惡的人，但在俄羅斯人心中，普丁顯然不是如此；何況在國際上，支持俄羅斯的國家比支持烏克蘭的多，這就是個事實，台灣人在台灣媒體不斷看到美國、英國、德國資訊，所以才會形成單一認知。

董智森指出，德國過去在歐洲的評價很高，但德國最近送了1700枚飛彈給烏克蘭，但這些飛彈卻是過去蘇聯時代的。德國過去謊稱，蘇聯時代東德的武器都已銷毀，但如今隔了30幾年拿出來送給烏克蘭，可見這個國家「說謊成性」，董再次強調：「這個就叫說謊成性！太丟臉了！你怎麼還會有那時候的武器？而且這些武器已經30幾年前了！」董呼籲，在國際場合誰都不可信，自己要思考對方講的到底是不是真的，也許只有征服才是真的。