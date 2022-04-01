《全明星運動會》學長姐加油團。（三立提供）

籃隊賀軍翔爆發力強。（三立提供）

紅隊艾薇擔任守門員壓力相當大。（三立提供）

台視、三立運動競技實境節目《全明星運動會》第三季將連續兩週播出總冠軍賽，本季歷經4個月38場賽事，終於要面對最終戰役，目前紅隊落後兩個獎盃，本週將急起直追，展現不服輸的態度，兩隊激烈廝殺到最後一刻。

本週賽事為美式躲避球、12碼足球、五人制棒球及排球4個項目，對選手也是體力上的一大考驗，本季總冠軍賽將有別以往，特別邀請了所有選手的親友及賽季中曾經幫助過兩隊的教練團以及學長姐們，一同至現場共襄盛舉，見證總冠軍的誕生。這場總冠軍賽現場湧進600名貴賓，小豬黃沐妍的家人還特別包車北上參與，林穎樂也號召了樂天女孩啦啦隊前來應援，現場更有許多藝人包含歐陽妮妮、張勛傑、吳大維、何守正等人都前來為選手加油打氣；而第一二季的學長姐也前來力挺，包括彭小刀、小8趙逸嵐、吳心緹、晏柔中、邱宇辰、正義、安乙蕎等人。

本季總冠軍賽也特別邀請大來賓「假日飛刀手」陳義信，他曾經效力於中華職棒兄弟象隊，守備位置為投手，中華職棒生涯92勝，為象隊隊史上最多勝投手，在國內十年職棒生涯擁有四枚冠軍戒指，並且也是年度個人獎項常客。在比賽過程中美式躲避球一開賽，紅隊就頂著不能輸的壓力，宇宙靠著靈敏的身軀，驚險躲過好幾顆球的攻擊，同時也在場上展現驚人爆發力，深入敵營，成功擊中好幾位藍隊選手，造成藍隊巨大的威脅性；而藍隊也不甘示弱，多點攻擊，展現強大氣勢。

12碼足球項目中，紅隊隊長邱勝翊（王子）在賽前表示，上次比賽中輸給藍隊，這次他想要再討回來，因此紅隊在這個項目的訓練上花費很多苦心，果然邱勝翊就在比賽關鍵時刻踢進球，振奮紅隊士氣，連前來觀戰的弟弟邱宇辰，都忍不住站起來為哥哥喝采！

在守門員部分，紅隊領隊江宏傑大膽啟用嬌小的艾薇擔任門將，艾薇屢次展現美技撲球，而藍隊門將田依甯也不甘示弱，替藍隊檔下好幾球，兩位女守門員的對決，值得期待。

而在五人制棒球在先前的比賽中，紅隊以大幅度的比分提前結束比賽，藍隊領隊錢薇娟甚至在賽後開了檢討會議，藍隊成員紛紛表示，五人制棒球是他們花最多時間練習的項目，目的就是不再重演上次的慘況，賽場上的藍隊也展現出跟以往不一樣的氣勢，隊長賀軍翔拼命衝刺跑壘，鼓舞藍隊士氣，面對來勢洶洶的藍隊，紅隊也嚴陣以待，揚言要守住這重要的一個獎。