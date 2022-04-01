民進黨屏東縣長初選民調倒數計時，身為候選之一的綠委周春米在其社群平台分享，永遠的屏東強棒「微笑喬治」趙士強支持自己的影片，自稱她身為屏東縣長最強第四棒，也準備出擊，一定會揮出漂亮的一棒。

周春米30日在臉書分享趙士強支持她的影片，表示自己在前年有幸在美和中學50周年棒球紀念賽上，遇見趙士強本人，當時正值屏東紅尾成棒隊成立之初，因此自己也把握機會，向趙請益了一些有關協助屏東棒球發展的建議。

周春米指出，曾是台灣隊第四棒的趙士強告訴她，屏東縣民進黨經歷三位黨籍連任縣長強棒出擊，現在是屏東的關鍵時刻，強棒第四棒即將登場，而能延續屏東建設，最適合的第四棒人選，就是她。

對於趙士強的肯定，周春米感性直言，要謝謝趙士強在初選倒數階段，透過影片向大家推薦她，能夠得到國家隊曾經的當家四棒，且長期耕耘體育界的趙大哥推薦，「代表春米這幾年的耕耘再次獲得肯認」。

最後，周春米稱，屏東縣長最強第四棒準備出擊，一定會揮出漂亮的一棒，並期望在4月6日至8日的民進黨縣長初選民調，請大家「唯一支持周春米，讓屏東強力出擊，繼續向前」。