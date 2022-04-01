【全程影音】淨零碳排路徑圖曝再生能源發電佔7成 國民黨團斥：2025跳票 再騙2050？

國發會公布2050淨零排放路徑圖，再生能源占比將從2025年2成，提高到6、7成，遭三大工商團體認為「做不到的天方夜譚」。國民黨團今天質疑，國發會提出的2050淨零排放路徑圖根本是空話，並點出低估淨零轉型成本，預算編列不足，減碳目標低於國際標準，後續執行沒有研擬可行性方案，缺乏治理架構等問題，強烈要求蔡政府應盡速提出可行性方案及配套，確保全民健康權益。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據國發會公布的路徑和策略，再生能源在2025年將提高到供電的6至7成，這張「遠期支票」根本無法兌現，因目前再生能源僅有7％，蔡政府開出的2025年再生能源要達20％的支票，早已跳票，遠期支票更是無法兌現。

曾銘宗指出，淨零轉型成本部分，韓國每年3000億元，我國只有1000億元，根本就是嚴重低估；2050淨零排放8年9000億元預算，一半來自國營事業，近年台電、中油財務狀況極為吃緊，到底是政府補助？還是國營事業要自行支應？未來是否會反映到電價、油價上？

曾銘宗提到，2030年減碳目標10％至30％，遠低於國際標準45％，勢必會遭到國際質疑我國減碳決心。更重的是，「淨零排放」後續執行問題，政府不能只提出路徑，必須研議出可行方案。他說，2050淨零排放缺乏治理架構，既無專法可管，也沒有獨立執行機關，也沒有人控管相關進度。

經濟委員會召委、立委謝衣鳯說，根據2050淨零排放路徑圖，到了2030年電動車要達到30％，但是根據監理處汽車領牌數統計顯示，2021年電動車與油車比率只有1.8％，在10年內要達到30％目標，現階段看不到政府提出什麼樣的政策、配套和誘因。

謝衣鳯強調，2050淨零排放路徑圖不應該只是畫餅充飢，必要用具體行動、預算和政策作為，來告訴國人如何達到2050淨零排放路徑圖的目標。