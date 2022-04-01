衛福部台中醫院小兒科主任陳敏恭表示，因小孩皮膚平常就會分泌角質層脂質，如果過度使用保溼乳液反而會抑制它自然的分泌。（盧金足攝）

溼疹是皮膚發炎的反應，小孩反覆發作且嚴重型的溼疹就稱為異位性皮膚炎。（盧金足攝）

8個月大的小男嬰今日到台中醫院，異位性溼疹復原，露出可愛笑容，揮別手腳常抓癢的情況。（盧金足攝）

寶寶皮膚紅通通溼疹找上門 發作時醫師建議這麼做

台中市一名8個月大小男嬰，這一兩個月因異位性溼疹反覆發作，臉頰和下肢都出現大片紅疹，且有脫皮情況，嚴重影響睡眠，幸好尋求小兒科治療兩周後，症狀大多緩解，也接受醫師建議，開始著手強化孩子皮膚的完整性並進行預防與保養。

8個月大的男嬰今日到台中醫院，異位性溼疹復原，露出可愛笑容，揮別手腳常抓癢的情況，一旁陪同的媽媽與奶奶感謝醫師找出病因，小朋友不必為搔癢所苦。

衛福部台中醫院小兒科主任陳敏恭表示，小朋友身體出現溼疹發癢時，有時還引起婆媳或夫妻失和，為了要不要給小孩多穿衣服，或擦拭止癢物等意見相左。

溼疹是皮膚發炎的反應，小孩反覆發作且嚴重型的溼疹就稱為異位性皮膚炎。臨床上處理皮膚乾燥或溼疹的方法有三個階段，避免階段要強化皮膚的完整、溼潤及去除惡化的原因，保養階段使用保溼乳液，治療階段則要使用藥物。

「如果孩子的皮膚正處於過度乾燥或溼疹急性發作的時候，建議每天洗澡時盡量用溫水而不是熱水」，陳敏恭提醒，使用溼疹專用或較溫和的肥皂或沐浴乳，輕輕塗抹在身體較容易產生油垢的部位，如腋下及鼠蹊部即可。

較無油垢的部位如下肢或屁股，每周只需以肥皂清潔一至兩次，其他日子用清水清潔即可。建議整個洗澡過程不要超過10至15分鐘，就可以有效避免傷害敏感的皮膚。

陳敏恭說，過度清潔會破壞皮膚表面自然生成的「角質層脂質」保護，造成皮膚深層水分散失而導致溼疹，洗澡後可用純棉的毛巾輕輕拍乾或壓乾皮膚，盡量避免過度用力擦乾，損傷已經敏感的膚質。

如果孩子皮膚呈現微癢、微紅或已相當粗燥，就可以協助小孩進入保養階段，建議洗完澡3~5分後，在乾燥的皮膚表面塗上無色無味的保溼乳液，以收斂皮膚深層的水分，達到較好的保溼效果，如果皮膚狀況較為嚴重時，就建議一天至少要做早晚兩次的保溼工作。

若溼疹已進展到皮膚發紅且孩子有明顯搔癢動作，或足以影響孩子的情緒或睡眠品質時，就需要進入到治療階段，避免孩子睡眠當中不自主的搔抓皮膚。如果皮膚惡化到有黃色分泌物、疼痛或結痂，就可能是合併細菌發炎，需要趕緊就醫治療。

為有效預防小兒溼疹，陳敏恭提出5大注意事項，包括需補充足夠的水分，避免皮膚乾燥、攝取含Vit.D 的食物（魚、蛋類）及omega-3、omega-6必需脂肪酸的食物（魚類），促進皮膚角質層脂質的生長、維護良好的睡眠品質、維持寢室溼度在55％到60％，避免室內過度乾燥而傷害敏感的皮膚。

此外，要注意避免過度使用保溼乳液，因小孩皮膚平常就會分泌角質層脂質，如果過度使用保溼乳液反而會抑制它自然的分泌。