國務機要費纏訟15年，其中前總統陳水扁部分已裁定停審，台灣高等法院更二審1日召開辯論庭，吳淑珍因病請假，她的律師請求傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理，不過，律師也主張扁停審、珍的部分也不能再進行。

這起案件當初檢方起訴時分成三部分，包括南港展覽館案及龍潭購地案、國務機要費的商業會計法，陳致中夫婦涉及洗錢；國務機要費部分，更一審將扁珍和幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧判處無罪，違背經驗法則，撤銷發回更審。

高院更二審，今傳訊吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副祕書長馬永成、辦公室前主任林德訓、前出納陳鎮慧、吳的「助理」蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶出庭。

馬永成否認犯罪，表示無法接受一審判決，他如果知道總統辦公室主任還要負責審查、控管總統國務機要費，他早就辭職不幹；林德訓也主張無罪，辯稱國務機要費核銷都是配合會計處作業，卻被羅織入罪。被控協助洗錢的陳致中夫婦仍主張無罪。

扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶遭檢方起訴涉嫌洗錢，2人當庭認罪，蔡請求從輕量刑，郭銓慶則請求免刑；時任總統府出納陳鎮慧認罪，但表示沒有能力與扁珍被連帶追繳犯罪所得。