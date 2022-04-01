中央流行疫情指揮中心今公布最新定序，本周（3月24日至31日）共檢出45例境外移入Omicron個案，來自多個不同國家；境外移入、本土個案都無中、重症患者。不過指揮中心指出，目前中、重症患者都逾60歲，呼籲長輩們盡快接種疫苗，加強保護力。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，45例Omicron以東南亞為主，也有來自澳洲、美國、歐洲的案例，BA.2的定序來自多個國家，目前看到疫情的反映，和境外監測的情形一致。

本土中、重症個案維持比例為千之2.4，死亡1人。自今年1月以來的本土病例數共1266例，致死率為萬分之8；無症狀、輕症個案佔99.8%。羅一鈞強調，要特別關注70、80歲以上的致死率及重症率，都比其他年齡層高，提醒長者盡快接種第2、3劑疫苗。

近期確診數增多，羅一鈞重申，考量長者、幼童需求，專責病房可2人1室，家人、同住者、同行者也可2人1室，以利醫療資源更有效運用。