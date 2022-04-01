國內本土COVID-19疫情再起，更傳出有醫護人員疑似在急診室搶救病患時染疫，同樣在第一線工作的消防人員在執行緊急救護勤務時，最害怕遇到民眾隱匿TOCC，也就是旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，不僅讓染疫風險大幅提升，也可能會將病毒帶回分隊、影響救災救護能量。

本土疫情升溫，有消防人員反應，接到一般救護案件、抵達現場後，再次詢問TOCC，發燒的患者與家屬當下雖然表示沒有相關接觸史，更宣稱應該是假日外出遊玩、不小心感冒發燒，但因為出現發燒症狀，消防人員仍換上高規格的裝備因應，沒想到一到急診室時，患者竟告訴醫師曾出席某個有多名確診者的場合，當下進行快篩也呈現陽性反應，讓消防人員趕緊回報載到確診者。

另外，也有消防人員說，日前也載到一個腹痛的民眾，詢問TOCC時，民眾也都沒有任何表示，但抵達醫院、一插健保卡後，卻發現竟然是海外歸國民眾，雖然居家檢疫期滿，但仍在自主健康管理期間，讓沒有穿著完整防護裝備的救護人員嚇得一身冷汗，幸好最後民眾的PCR檢測結果為陰性，只是虛驚一場。

保障醫事人員權益，依照現行「傳染病防治法」，民眾或其家屬在就診時，若未誠實告知TOCC病史資訊時，可依同法開罰，但現行法令並不包含緊急救護人員。

有鑑於緊急救護技術員在第一線執行緊急救護勤務時，也常遇到民眾不願意詳實告知與傳染病有關之病史、接觸史等事項，不但使其暴露於傳染病感染風險下，也讓傳染病的即時防治及控制更加困難，立法委員蔣萬安在上個會期也提出修法，希望將緊急救護技術員納入本法應據實告知病史資訊之對象，保障緊急救護技術員之權益，目前這項修法已在立法院完成一讀，正在委員會等待審查。