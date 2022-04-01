國際油價連漲3個月，已高於國內航線運價調漲門檻，民航局預計在今（1）日公告4月國際航空燃油附加費大增3個級距，業者依規定調整國內航線全額客運票價，預計4月30日起生效，各航線平均漲幅約4.6％，平均調漲91元，調幅最高的為華信台中至花蓮調漲6.6％。

民航局表示，由於國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升23.79元）已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自4月30日起生效。

民航局依據中油4月油價試算，航空燃油附加費長程線將從每人每航段58.5美元提高至78美元，短程線從每人每航段22.5美元提高至30美元。

民航局訂定航空燃油附加費長程線每一級距是7.5美元，短程線是2.5美元，4月全部大增3個級距。

航空燃油附加費跟著國際油價波動，民航局於2004年7月，同意國籍空公司國際線向旅客徵收，但須依照民航局核定的公式計算，主要是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為1級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段2.5美元。

民航局對國內線航空票價設定調整的門檻機制，以3個月平均油價為準，民航局依中油油價試算，最新的3個月國內線航空油價平均每公升新台幣23.79元，已超過調升門檻每公升21.74元。

民航局說明，這次調整距上一次（去年7月30日）已9個月，各航線將恢復104年10月29日前的全額票價，4月底會再漲價，各航線平均漲幅約4.6％，平均調漲91元確定，航空公司最快今天提報漲幅。