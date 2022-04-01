網路家庭（8044）近期積極布局金融科技事業，近期宣布架構重組。網家表示，網家子公司廿一世紀數位科技持股100％的21st Financial Technology，接下來即為拍付和二十一世紀兩家公司的控股公司，網家目前持股廿一世紀數位科技近五成股權，透過此次架構調整，將朝向海外市場發展，接下來不排除掛牌，朝資本市場邁進。

網家自去年來改變策略，以布局金融、電商、物流三大板塊為主，其中更將把Fintech相關服務整合為網家旗下的金融次集團，其他的如物流、行銷科技等，則規劃為賦能次集團。

網家表示，21st Financial公司為廿一世紀數位科技股份有限公司100％持有的境外控股子公司，二十一世紀公司主要透過自有平台、線下通路、電商網站提供消費者消費多元金流服務，為消費數位科技服務提供商。拍付公司提供拍錢包行動APP支付平台服務，服務內容包含線上及線下消費行動支付，子公司國際連提供跨境外匯、儲值以及其他電子支付業務。

網家表示，21st Financial將發行普通股44,237,605股及特別股1,111,111 股，取得二十一世紀公司100％股權，約當以二十一世紀公司每股份轉換21st Financial公司0.36864671股的普通股及0.00925926股的特別股。

21st Financial將發行普通股5,818,690股，取得原由廿一世紀數位科技持有的拍付公司99.46％股權，約當以每一拍付公司股份交換21st Financial公司0.13278549股。網家表示，在新架構下將有效整合公司資源提升營運效率。

至於業務部分，網家則表示，這次組織架構調整，僅為集團內架構調整，各子公司營運業務項目不變，在新架構下將持續發展合作業務。目前Pi拍錢包及二十一世紀旗下BNPL服務的會員總數約200萬人。透過此次架構重組，也將開啟網家FinTech次集團佈局海外市場的可能性，期望能帶動台灣FinTech產業走向國際。

網家同時宣布，蔡凱文辭任拍付國際法人董事，主要是因應集團內投資架構調整，蔡凱文於111年3月31日提前請辭董事職務，辭職生效日為111年4月28日。拍付國際將於111年4月29日召開股東會補選一席董事，董事會已提名蔡凱文先生以自然人名義提名補選，並將於選任後重新推舉為董事長。